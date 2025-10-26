Motorcoureur Álex Márquez wint GP van Maleisië

SEPANG (ANP) - Motorcoureur Álex Márquez heeft de Grote Prijs van Maleisië in de MotoGP op zijn naam geschreven. De Spaanse rijder van Gresini-Ducati won de race voor zijn landgenoten Pedro Acosta en Joan Mir en boekte zijn derde zege van het seizoen.

Marc Márquez, die de wereldtitel al heeft veroverd, ontbrak in Sepang. Zijn seizoen is ten einde door een schouderblessure. Álex Márquez had zich een dag eerder door de tweede plaats in de sprintrace al verzekerd van de tweede plek in het kampioenschap.

De strijd om de derde plaats in het kampioenschap is nog spannend. De Italiaan Marco Bezzecchi heeft 291 punten en zijn landgenoot Francesco Bagnaia 286 punten.