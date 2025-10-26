ECONOMIE
Poetin meldt succesvolle test nieuwe nucleair aangedreven raket

Samenleving
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 9:34
MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Rusland heeft met succes de nieuwe Boerevestnik-kruisraket getest, meldt president Vladimir Poetin. Volgens hem kan die "onoverwinnelijke" nucleair aangedreven raket elk luchtverdedigingssysteem ontwijken.
Poetin werd zondag bijgepraat over de test door legerleider Valeri Gerasimov. Die vertelde dat de Boerevestnik afgelopen dinsdag een afstand van 14.000 kilometer heeft afgelegd in vijftien uur.
"Dit is een uniek goed dat verder niemand in de wereld heeft", zei Poetin tegen Gerasimov. Volgens hem dachten ook zijn eigen specialisten lang dat het onmogelijk was om zo'n wapen te ontwikkelen.
De president heeft het leger de opdracht gegeven de ingebruikname van de raketten voor te bereiden.
