AUSTIN (ANP/AFP) - Motorcoureur Marc Márquez heeft in het Amerikaanse Austin voor de derde achtereenvolgende keer in de MotoGP poleposition veroverd. De Italiaan Fabio Di Giannantonio zette in de kwalificatie de tweede tijd neer en Alex Márquez, de broer van Marc Márquez, werd derde.

Francesco Bagnaia, de wereldkampioen van 2022 en 2023, kwam niet verder dan de zesde tijd.

Marc Márquez heeft in de WK-stand 16 punten voorsprong op Alex Márquez.