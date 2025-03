Peiling: PVV zakt steeds sneller in elkaar, GL/PvdA bijna de grootste partij

Nog niet heel lang geleden – 7 maanden om precies te zijn – stond de PVV van Geert Wilders op 50 zetels in de peilingen. Die onstuimige groei volgde op de recorduitslag van 37 bij de Tweede Kamerverkiezingen op 23 november 2023. Het kabinet onder leiding van de PVV was net gestart en vele Henken en Ingrids verwachten er veel van.

Zijn zijn zo teleurgesteld dat de PVV weer terug is onder de 30 zetels. In de peiling van Peil.nl van Maurice de Hond haalt de PVV nog 29 zetels en wordt op de hielen gezeten door GL/PvdA die beter peilen dat ooit, met 28 zetels. Dat de PVV helemaal niets voor elkaar heeft gekregen (behalve de terugkeer van het Advocaatje bij de Bingo) begint de aanhang steeds meer te storen.

Ook de twee gelegenheidsvrienden van Wilders storten in: BBB houdt nu 5 zetels over, NSC nog 2.

Opmerkelijk is de wederopstanding van de VVD. Bij de verkiezingen was Yesilgöz goed voor 24 zetels, nu zijn dat er 26. Nog altijd veel minder dan de VVD behaalde in het tijdperk-Rutte, overigens.

Verder opvallend: de stijging van het CDA (van 5 naar 18) en de groei van Ja21, naar 4 zetels.

Maar al met al heeft rechts het moeilijk.