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Motorcoureur Veijer breekt sleutelbeen bij training GP Oostenrijk

Sport
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 14:01
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SPIELBERG (ANP) - Motorcoureur Collin Veijer mist de Moto2-race bij de Grote Prijs van Oostenrijk dit weekend. De 21-jarige Nederlander heeft bij een crash tijdens de eerste vrije training een gebroken sleutelbeen opgelopen. Dat maakte zijn team Red Bull KTM Ajo bekend op X.
De breuk is een tegenvaller voor Veijer, die zondag met zijn tweede plaats bij de Grote Prijs van San Marino net zijn beste resultaat in de Moto2-klasse had geboekt.
Veijer is de nummer 10 in de WK-stand. De volgende race staat op 4 oktober in het Japanse Motegi op het programma.
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