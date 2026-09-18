Schilderij Van Goyen terug naar erfgenaam Goudstikker na verzoek

DEN HAAG (ANP) - Een schilderij van kunstschilder Jan van Goyen dat in het Mauritshuis in Den Haag hangt, wordt teruggegeven aan de erfgenaam of erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Dat besluit heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap genomen, meldt de Restitutiecommissie. Deze commissie adviseerde teruggave, zo werd vrijdag bekendgemaakt. Het gaat om het doek Vissers aan de oevers van een plas.

Het schilderij uit 1651 maakt deel uit van de rijkscollectie. Na "uitgebreid herkomstonderzoek" door de commissie is gebleken dat het schilderij dat oorspronkelijk eigendom was van de kunsthandel van Goudstikker "onvrijwillig is verloren als gevolg van omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime". Zo viel het schilderij in handen van nazikopstuk Hermann Göring, echter zonder instemming van de weduwe van Jacques, Dési Goudstikker, die grootaandeelhouder was van de kunsthandel.

Daarnaast, aldus de commissie, waren de verkopen alleen mogelijk door de benoeming destijds van een directeur van de kunsthandel "die de Duitse koper gunstig gezind was", zonder de toestemming van de weduwe. Ook werden kunstwerken al naar Duitsland gebracht voordat formele koopovereenkomsten waren getekend.

Overlijden

Jacques Goudstikker (1897-1940) was een van de meest vooraanstaande kunsthandelaren van Nederland uit het interbellum. Na de Duitse inval vluchtte hij met zijn gezin uit Nederland. Tijdens de overtocht naar Engeland kwam hij door een ongeluk om het leven. Zijn kunstcollectie kwam vervolgens grotendeels in handen van Göring, al dan niet na tussenkomst van de Duitse zakenman Alois Miedl.

Het verzoek tot teruggave van het schilderij was gedaan door Marei von Saher, de weduwe van Eduard von Saher, de enige zoon van Jacques Goudstikker.