Motorcrosser Herlings mikt na herstel op deelname Dutch Masters

ARNHEM (ANP) - Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn deelname toegezegd aan de Dutch Masters en gaat dit seizoen voor zijn achtste titel. De organisatie rekent erop dat de vijfvoudig wereldkampioen op 30 maart aan de start staat van de eerste cross in Harfsen.

De 30-jarige Brabander bracht deze week naar buiten dat hij de seizoensopener van het wereldkampioenschap in Argentinië op 2 maart mist. Hij is nog herstellende van een afgescheurde kruisband in zijn rechterknie, opgelopen door een val vorig jaar oktober in Valkenswaard.

"De revalidatie loopt op zijn einde. Voor de Dutch Masters of Motocross is dit zeer positief, want de eerste wedstrijd van het kampioenschap op 30 maart in Harfsen is haalbaar voor Herlings", meldt de organisatie.

De Fransman Romain Febvre, eenmalig wereldkampioen in de MXGP, en de Nederlander Calvin Vlaanderen hebben ook hun deelname aan de Dutch Masters toegezegd. Na Harfsen volgen nog twee wedstrijden: op 26 april in Oldebroek en op 18 mei in Markelo.