Kamer ongeduldig om Ter Apel, dus oppert Faber een avondklok

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber heeft in een debat geopperd een avondklok in te stellen voor asielzoekers die verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel. "Als uw Kamer dat zou willen, wil ik best gaan nadenken over strengere regels", was de suggestie van de PVV-bewindsvrouw. Die volgde op harde kritiek, voornamelijk vanuit de oppositie, dat zij te weinig doet om de overlast te beperken voor mensen in Ter Apel.

Volgens Faber speelt een groot deel van de problemen zich af in de avonduren. "Je kan bijvoorbeeld zeggen dat we een soort avondklok maken", aldus Faber. Zij zei bereid te zijn dat te onderzoeken, wat ongeveer een tot twee maanden zal duren. Daar was bij coalitiepartijen PVV en NSC wel animo voor. Oppositiepartijen bleven bij hun kritiek op de bewindsvrouw, die volgens bijvoorbeeld SP en CDA veel eerder had moeten ingrijpen. "De minister is dus in zeven maanden niet in staat gebleken iets te doen", concludeerde SP'er Michiel van Nispen.

Regeringspartij VVD kreeg al een flink deel van de Kamer achter zich voor een voorstel om overlastgevende asielzoekers vast te zetten. Op 1 maart moet er weer een zogenoemde procesbeschikbaarheidslocatie komen, aldus het plan van VVD, PVV, NSC en BBB en de oppositiepartijen CDA, SGP, JA21 en D66. Faber kwam eerder met een plan tot een meldplicht voor overlastgevende asielzoekers uit veilige landen, maar dat gaat de partijen niet ver genoeg. Het plan van Fabers voorganger om overlastgevers op te sluiten, kwam vorig jaar op last van de rechter ten einde. De partijen willen dat er in de wet een juridische grondslag wordt gevonden, zodat asielzoekers die voor problemen zorgen wel weer vastgezet kunnen worden.