Müller houdt Nishikori van eerste toernooizege in zes jaar af

HONGKONG (ANP) - De Japanse tennisser Kei Nishikori is er niet in geslaagd het toernooi van Hongkong op zijn naam te schrijven. In zijn eerste finale in zes jaar verloor de voormalige nummer 4 van de wereld van Alexandre Müller. De Fransman won in drie sets: 2-6 6-1 6-3. De veelvuldig door blessures geplaagde Nishikori boekte in januari 2019 in Brisbane zijn laatste toernooizege.

Opmerkelijk aan de zege van de 27-jarige Müller was dat hij bij al zijn partijen in Hongkong moest terugkomen na verlies in de eerste set.

De titel in Brisbane ging naar Jiri Lehecka. De Tsjech zag zijn tegenstander, de Amerikaan Reilly Opelka, na vijf games opgeven. Opelka was in de kwartfinales verantwoordelijk voor de uitschakeling van de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic.