ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Weel wil 'vertrouwenskloof' met politieagenten dichten

door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 13:00
DEN HAAG (ANP) - Tussen de politieagenten aan de ene kant en de korpsleiding en de politiek aan de andere kant is een "vertrouwenskloof", stelde justitieminister David van Weel woensdag bij een debat in de Tweede Kamer. De komende tijd wil de VVD'er zijn best doen om deze te dichten. JA21 en BBB eisten zelfs het vertrek van de korpsleiding. Maar daarin ging Van Weel niet mee.
Tijdens het debat uitten Kamerleden hun onvrede over de in hun ogen verdachtmakende manier waarop is gecommuniceerd richting agenten die de politiesystemen hebben ingezien in de zaak over de moord op Lisa uit Abcoude.
De minister legt een deel van de schuld bij zichzelf. Hij vindt achteraf dat hij een verkeerde toon heeft aangeslagen in de Kamerbrief hierover. Hij vindt dat politieagenten, als er iets fout gaat, moeten worden gesteund door de leiding, en dat onderzoek moet worden afgewacht voordat hierover wordt geoordeeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading