Murray niet meer in actie op Wimbledon na afmelding Raducanu

LONDEN (ANP) - De Britse tennislegende Andy Murray komt niet meer in actie op Wimbledon. Hij zou met Emma Raducanu deelnemen aan het gemengd dubbelspel, maar zij meldde zich af met polsklachten.

Raducanu bereikte vrijdag de vierde ronde in het enkelspel na een zege op Maria Sakkari, de mondiale nummer 9. De 37-jarige Murray verloor donderdag in het dubbelspel met broer Jamie al in de eerste ronde. Die wedstrijd werd op het Centre Court gespeeld.

Het gebeurt zelden dat dubbelspelwedstrijden al in de eerste week van Wimbledon op de hoofdbaan worden gespeeld. Voor Murray, bezig aan zijn laatste Wimbledon, werd een uitzondering gemaakt. De voormalige nummer 1 van de wereld won Wimbledon in 2013 en 2016. Ook veroverde hij in zijn loopbaan onder meer twee keer olympisch goud.

Murray moest zich eerder op het laatste moment afmelden voor het enkelspel, omdat hij na een rugoperatie niet fit genoeg was.