Volleybalsters Plak en Buijs voor tweede keer naar Spelen

UTRECHT (ANP) - Celeste Plak en Anne Buijs maken deel uit van de Nederlandse volleybalselectie waarmee bondscoach Felix Koslowski later deze maand deelneemt aan de Olympische Spelen. In de selectie van twaalf speelsters plus één reserve zijn Plak en Buijs de enige twee die er in Rio in 2016 ook al bij waren. Oranje sloot het toernooi in Brazilië destijds af als vierde.

Spelverdeelster Laura Dijkema is niet geselecteerd. De 434-voudig international reist echter wel mee naar Parijs als lid van de begeleidingsstaf, zo maakte volleybalbond Nevobo bekend. Oranje treft vanaf 27 juli in de groepsfase achtereenvolgens Turkije, Italië en de Dominicaanse Republiek.

"Sinds mijn aantreden in januari 2023 hebben we met een groep van circa 25 tot 30 speelsters onze olympische droom nagejaagd", zegt bondscoach Koslowski in een toelichting. "Helaas mogen we naar Parijs slechts dertien speelsters meenemen. Ik heb zware keuzes moeten maken en ben mij ervan bewust dat de klap bij de speelsters die niet tot de selectie behoren hard aankomt. Desondanks ben ik ervan overtuigd dat we met deze selectie het hoogst haalbare resultaat kunnen nastreven."

Uitzwaaiwedstrijden

De Nederlandse volleybalsters spelen nog twee zogenoemde uitzwaaiwedstrijden tegen Zwitserland. Dat gebeurt op 20 juli in Apeldoorn en een dag later in Den Haag. Bij het eerste duel wordt afscheid genomen van de voormalig internationals Myrthe Schoot, Robin de Kruijf, Yvon Beliën en Maret Grothues.

Selectie voor Olympische Spelen: Sarah van Aalen, Britt Bongaerts (beiden spelverdeelster), Florien Reesink (libero), Celeste Plak, Jolien Knollema, Juliët Lohuis, Anne Buijs, Indy Baijens, Marrit Jasper, Nika Daalderop, Eline Timmerman, Elles Dambrink en Nova Marring (reserve).