Murray overleeft weer matchpoints en carrière duurt voort

PARIJS (ANP) - Andy Murray heeft op de Olympische Spelen ook in de tweede ronde van het mannendubbelspel matchpoints overleefd. Hij bereikte samen met Dan Evans de laatste acht door de Belgen Sander Gille en Joran Vliegen te verslaan: 6-3 6-7 (8) 11-9.

Murray en Evans stonden in de beslissende matchtiebreak met 9-7 achter, maar ze wonnen 4 punten op een rij. Ook in de openingsronde overleefde het Britse duo matchpoints, toen maar liefst vijf. Dat was tegen de Japanner Kei Nishikori en Taro Daniel. Na een 9-4-achterstand in de beslissende set wonnen Murray en Evans met 11-9.

Murray kondigde vlak voor de Spelen aan dat hij afscheid zou nemen in Parijs. Hij komt alleen in actie in het dubbelspel.

De 37-jarige Murray heeft al twee keer olympisch goud gewonnen in het enkelspel.