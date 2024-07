Microsoft zegt dat storing cloudplatform grotendeels is verholpen

REDMOND (ANP) - Microsoft zegt dat de storing die invloed had op cloudplatform Azure bijna helemaal is opgelost. Rond 22.30 uur Nederlandse tijd is de "overgrote meerderheid" van de diensten volledig hersteld en zit Microsoft in de laatste fase van het oplossen van de storing, meldt het techconcern in een verklaring op zijn website.

Dinsdagmiddag werd bekend dat Microsoft opnieuw kampte met een wereldwijde storing, ditmaal bij sommige Office-toepassingen en clouddiensten. Gebruikers konden mogelijk geen toegang krijgen tot de apps of hadden last van slechtere verbindingen of prestaties. Meldingen van storingen liepen dinsdag in korte tijd op tot honderden klachten, volgens storingswebsite Downdetector.

Een storing waardoor mobiel bestellen bij Starbucks dinsdag urenlang onmogelijk was, hield ook verband met de problemen met Azure, meldt persbureau Bloomberg.

Eerder deze maand crashten ongeveer 8 miljoen computers die draaien op het Windows-besturingssysteem nadat het cybersecuritybedrijf CrowdStrike een defecte software-update had uitgebracht.