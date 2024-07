Na Alcaraz ook Sinner door op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Jannik Sinner staat in de kwartfinale van Wimbledon. De Italiaanse nummer 1 van de wereld rekende af met de Amerikaan Ben Shelton: 6-2 6-4 7-6 (9).

Het is voor de derde keer dat hij de kwartfinale bereikt op het gras in Londen. Sinner had de eerste twee sets niet al te veel moeite met de linkshandige Shelton. De 21-jarige tennisser uit Atlanta kreeg in de eerste set maar twee games. In het tweede bedrijf pakte hij er vier.

In de derde set ging het niveau van Shelton omhoog. Hij kwam zelfs op 3-0, maar gaf die voorsprong ook snel weer weg. Sinner was daarna in de tiebreak te sterk. Op zijn tweede wedstrijdpunt haalde hij de wedstrijd binnen door een dubbele fout van Shelton.

In de kwartfinale speelt Sinner tegen de Rus Daniil Medvedev of de Bulgaar Grigor Dimitrov. Mocht hij die wedstrijd ook winnen, dan wacht Carlos Alcaraz mogelijk in de halve eindstrijd. De Spaanse titelhouder rekende eerder op de dag af met Ugo Humbert uit Frankrijk.

Sinner bereikte vorig jaar de halve finale op Wimbledon.