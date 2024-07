Ritwinnaar Turgis was geloof in succes al bijna kwijt

TROYES (ANP) - Bij zijn zevende deelname aan de Tour de France was het eindelijk raak voor Anthony Turgis. De 30-jarige Fransman boekte met ritwinst in de negende etappe zijn grootste succes als beroepsrenner. Voor zijn ploeg TotalEnergies was het lang geleden dat het team in de Tour een rit won. Lilian Calmejane deed dat in 2017 toen het team nog Direct Energie heette.

"Al die jaren heb ik het geprobeerd een grote wedstrijd te winnen. Eigenlijk durfde ik er al niet meer aan te denken dat het ooit zou lukken", vertelde Turgis in het flashinterview, kort na zijn zege in de vooraf gevreesde graveletappe. De tranen waren inmiddels opgedroogd. "Het was een bijzondere etappe, een grote dag. Ik had het zwaar, werd ook een paar keer gelost. Maar aan het einde keek ik naar links en naar rechts en zag ik dat ik voorlag. Ik keek nog eens en besefte dat ik de rit ging winnen. Ik kon het haast niet geloven."