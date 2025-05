Na olympische wedstrijden opent Parijs zwembaden in de Seine

PARIJS (ANP/AFP/DPA) - Parijzenaren en toeristen kunnen vanaf juli weer zwemmen in de Seine. Het was meer dan honderd jaar verboden om te badderen in de rivier. Om vorig jaar wedstrijden voor de Olympische Spelen mogelijk te maken, werd de waterkwaliteit drastisch verbeterd. Nu kan ook het publiek er weer terecht in afgebakende zwemplekken.

"Het was een ongelooflijk moment, maar zwemmen tijdens de Spelen was niet het einde van het verhaal", zei burgemeester Anne Hidalgo bij de bekendmaking dat er drie zwembaden komen. Volgens haar moet de stap de kwaliteit van leven in Parijs verhogen.

De Seine stond lang bekend als een rivier die te vervuild was om in te zwemmen. Voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2024 heeft de stad er alles aan gedaan om het water schoon genoeg te maken voor de wedstrijden openwaterzwemmen. Hidalgo en president Emmanuel Macron beloofden om in de Seine te zwemmen om te bewijzen dat de kwaliteit goed genoeg was. Hidalgo hield woord, Macron niet.