Nadal neemt na de Spelen besluit over zijn toekomst

PARIJS (ANP) - Rafael Nadal neemt na de Olympische Spelen een besluit over zijn toekomst. Dat zei de 38-jarige Spanjaard nadat hij in de tweede ronde van het enkelspel werd uitgeschakeld door Novak Djokovic.

"Jullie willen dat elke dag van me weten. Ik zal de noodzakelijke beslissingen nemen na de Olympische Spelen", zei Nadal na zijn 6-1 6-4-nederlaag. "Ik maak de keuze vooral op basis van mijn verlangens en mijn gevoelens."

Nadal doet in Parijs nog in het dubbelspel mee, samen met zijn jonge landgenoot Carlos Alcaraz. Ze treffen in de tweede ronde Wesley Koolhof en Tallon Griekspoor.

De 38-jarige Nadal is vermoedelijk bezig aan zijn laatste seizoen. Hij heeft nog nooit gezegd waar en wanneer hij afscheid gaat nemen.