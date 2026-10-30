ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nageeye mikt voorzichtig op top 5 in marathon van New York

Sport
door anp
anp301026113 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - Abdi Nageeye (37) hoopt na een hardnekkige blessure op een klassering in de top 5 bij de marathon van New York. De winnaar van olympisch zilver in 2021 kende twijfels, maar hervond vertrouwen en staat zondag naar eigen zeggen 85 procent fit aan de start.
"Als de omstandigheden in mijn voordeel zijn, hoop ik ermee weg te komen. Zolang ik meedoe om een plek bij de eerste vijf en er niet word afgelopen, ben ik tevreden", zei hij tijdens een onlinepersmoment vanuit New York.
Nageeye koestert een bijzondere band met de marathon van New York, die hij in 2024 won. Twee jaar daarvoor finishte hij er als derde. Na overwegingen om dit jaar in Sydney (augustus), Amsterdam (oktober) of Valencia (december) te lopen, koos hij uiteindelijk weer voor de major in New York. "Voor mij is het de grootste marathon van de wereld. Ik ken iedereen hier, het voelt als thuis", lachte hij.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (34)

Op welke leeftijd gaan kinderen uit huis? Nederland verrassend vroeg

IMG_5209

Briefje van 100 uit de geldautomaat: mag de bakker het weigeren?

Een witte wastafel met het overloopgaatje onder de rand en een borsteltje ernaast.

Vieze lucht bij de wastafel? Kijk eens in dat gaatje onder de rand

Een man en een vrouw liggen 's avonds in bed en kijken op hun telefoon.

Waarom sommige stellen geen seks meer hebben

werkgevers willen aow op 66 bij zwaar werk1552100658

AOW aangevraagd na jaren in het buitenland? Bij een op de vier duurt het te lang, en dan kun je tot €1.442 eisen

6d5acd5f-1547-4de6-8bbd-bf72c8a3c320

Fiets en fatbike de winter in: waar je in Noord- en Zuid-Holland op moet letten

Loading