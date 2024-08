Nageeye stort in slotfase olympische marathon in, goud voor Tola

PARIJS (ANP) - Abdi Nageeye is er op de olympische marathon van Parijs niet in geslaagd zijn stunt van de Spelen van Tokio te herhalen. De 35-jarige Nederlander liep in de zware wedstrijd over 42,195 kilometer door de Franse hoofdstad lang mee met de voorsten, maar stortte in na 35 kilometer. Hij stapte ongeveer een kilometer voor de finish uit de wedstrijd. Op de Spelen van Tokio in 2021 won hij zilver.

De Ethiopiër Tamirat Tola won het goud. Hij arriveerde na een lange solo als eerste aan de finish op het plein van Les Invalides in een tijd van 2.06.26. De Belg Bashir Abdi, in Tokio goed voor brons, veroverde nu het zilver. De Keniaan Benson Kipruto liep naar het brons.

Tola gold vooraf als een grote favoriet voor de titel. Hij won vorig jaar de marathon van New York en was in 2022 de wereldkampioen. Titelverdediger Eliud Kipchoge speelde geen rol van betekenis. De Keniaan kon al snel het tempo niet volgen en zakte ver naar achteren.

Oponthoud

Nageeye begon de marathon met een kort oponthoud. Er zat iets onder de zool van zijn schoen en hij stond heel even stil om dat te verwijderen. Hij nam na een versnelling zijn plek voorin het peloton in. De andere Nederlandse deelnemer, Khalid Choukoud, haakte na ongeveer 10 kilometer af en besloot zijn eigen tempo te lopen achter de grote kopgroep. Choukoud eindigde als 58e in 2.15.25.

Tola zette halverwege een demarrage in, die leidde tot een verbrokkeling vooraan. Nageeye leek wat moeite te hebben, maar hield nog stand. Tola trok voor de tweede keer hard door op de steile klim tussen 28 en 30 kilometer. Nageeye kon oprukken naar de zesde plaats en liep een tijdje naast de Belg Bashir Abdi, zijn vriend die in Tokio het brons won.

In de lange afdaling moest Nageeye terrein prijsgeven en na 35 kilometer raakte hij de aansluiting met de voorste lopers kwijt. Hij lag na 35 kilometer negende, 39 seconden achter Tola, op dat moment al de eenzame koploper. Tola soleerde vervolgens naar de titel, terwijl Nageeye steeds verder terugviel en op 41 kilometer besloot te stoppen.