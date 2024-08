Boksster Khelif noemt olympische goud haar beste antwoord

PARIJS (ANP/AFP) - De veelbesproken boksster Imane Khelif uit Algerije noemt haar olympische titel "het beste antwoord dat ik kon geven". De 25-jarige Algerijnse, die betrokken is bij een gendercontroverse, won in de klasse tot 66 kilogram de finale op punten van Yang Liu uit China.

Khelif kreeg veel aandacht na haar zege in de achtste finales. De Italiaanse Angela Carini verliet de ring na 46 seconden in tranen en vond het geen eerlijk gevecht. De boksster uit Algerije mocht een jaar eerder van de internationale boksbond IBA niet meedoen aan het WK omdat ze volgens de bond niet door een gendertest kwam, maar kreeg van het Internationaal Olympisch Comité wel toestemming om deel te nemen aan de Spelen van Parijs.

"Ik ben een sterke vrouw met bijzondere krachten. Vanuit de ring heb ik een boodschap gestuurd naar degenen die tegen mij waren", zei ze, nadat ze haar tranen had bedwongen voor de podiumceremonie. "Ik ben het onderwerp geweest van aanvallen en een felle campagne en dit is het beste antwoord dat ik kon geven. Het antwoord lag altijd in de ring."

De boksster benadrukte nog maar eens dat ze alle recht had om deel te nemen. "Ik ben een vrouw zoals ieder ander. Ik ben als vrouw geboren, ik heb als vrouw geleefd en heb als vrouw deelgenomen." Khelif zei dat de aanvallen die ze te verduren kreeg buiten de ring een extra smaak aan haar succes hadden toegevoegd.