NBA-clubs Lakers en Mavericks ronden spraakmakende spelersruil af

LOS ANGELES/DALLAS (ANP/DPA) - Basketbalclubs Los Angeles Lakers en Dallas Mavericks hebben een van de meest spraakmakende spelersruilen in de NBA ooit afgerond. Centraal daarin staan de Sloveense vedette Luka Doncic (25) en de Amerikaan Anthony Davis (31). Doncic verruilt Dallas voor de Lakers, de verdedigend ingestelde Davis bewandelt de omgekeerde weg.

Doncic hielp de Mavericks vorig seizoen nog naar de NBA-finale en was sinds zijn komst in 2018 het absolute boegbeeld van de club, maar toch zou Dallas de ruil in gang hebben gezet. De club uit Texas zou al langer twijfelen aan de fitheid van de vijfvoudige All Star, die regelmatig last heeft van blessures. Mavericks-directeur Nico Harrison motiveerde de ruil ook door te zeggen dat "de verdediging kampioenschappen wint". Daar gaat Davis dus een rol in spelen.

De Lakers krijgen door de ruil ook Maxi Kleber en Markieff Morris, terwijl de Mavericks Max Christie mogen begroeten. Volgens Amerikaanse media waren de betrokken spelers, net als Lakers-sterspeler LeBron James, niet op de hoogte van de deal.