Mag je vliegticket duurder worden na boeken?

Wie online een vliegticket boekt, denkt vaak dat de prijs na betaling vaststaat. Toch blijkt dat luchtvaartmaatschappijen in uitzonderlijke gevallen de tarieven nog kunnen aanpassen. Soms gaat het om stijgende brandstofkosten
, soms om toeslagen of belastingen die tussentijds veranderen.
Volgens Europese regels mág dat alleen als de voorwaarden vooraf duidelijk vermeld zijn – en de reiziger mag annuleren als de verhoging meer dan 8 procent bedraagt. In de praktijk voelt het echter als haken en ogen in een boeking die al rond was. De grens tussen legitieme prijsaanpassing en misleidende verkoop blijft dun. Reizigers doen er goed aan om de kleine lettertjes te lezen, voordat ze op ‘bevestigen’ klikken.
Tickets voor nog niet geboekte vluchten worden zeker duurder.Luchtvaartexpert Joris Melkert zegt tegen het AD
dat hij denkt dat we ”rekening moeten houden met een prijsstijging tot 10 procent”. Het kan dus per vlucht verschillen hoeveel je er extra voor betaalt. Korte vluchten kosten straks vermoedelijk een paar tientjes meer. Bij lange vluchten kan het oplopen naar 100 tot honderden euro’s extra.