Zeilduo Van der Meer/Bouwer kan plak vergeten voor medalrace

MARSEILLE (ANP) - Ondanks een knappe inhaalrace zijn zeilers Laila van der Meer en Bjarne Bouwer woensdag kansloos voor een medaille in de medalrace van de Nacra 17-klasse. De olympische debutanten stegen een dag voor de afsluitende wedstrijd drie plaatsen naar de vijfde plek.

Van der Meer en Bouwer begonnen de dag sterk met een tweede plaats, maar zakten daarna weer wat weg met een elfde plek. Ze sloten af met een vijfde plaats in de laatste race van de dag. De vijfde plek in het eindklassement is zodoende het hoogst haalbare resultaat voor het duo.