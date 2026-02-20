Nederland dankzij goud Rijpma-de Jong vierde in medaillespiegel

MILAAN (ANP) - Nederland is dankzij de overwinning van langebaanschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong op de 1500 meter teruggekeerd op de vierde plaats in het medailleklassement van de Olympische Spelen. Dat is niet de hoogste positie van het team van chef de mission Carl Verheijen. Nederland heeft in Milaan en Cortina d'Ampezzo ook even op de derde plaats gestaan.

Rijpma-de Jong bezorgde Nederland de zevende gouden plak en de zeventiende medaille in totaal.

Noorwegen leidt het klassement met een recordaantal van zeventien gouden medailles, gevolgd door de Verenigde Staten en Italië met allebei negen keer goud.

Met zeventien medailles evenaarde Nederland vrijdag het totaal aantal gewonnen medailles tijdens de vorige Winterspelen in 2022 in Beijing.