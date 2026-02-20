Verstappen kijkt met goed gevoel terug op test in Bahrein

SAKHIR (ANP) - Max Verstappen kijkt met een goed gevoel terug op de test in Bahrein. "We hebben deze week een goede start gemaakt", zegt de 28-jarige in een persbericht van Red Bull. "We hebben bijna ons complete programma af kunnen werken. We hebben genoeg data verzameld om die te kunnen analyseren."

Verstappen kende vrijdag een goede laatste testdag in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen zette in de middag met zijn Red Bull de derde tijd neer. Eerder op de dag mocht zijn ploeggenoot Isack Hadjar (21) de wagen testen. Hij kwam tot de dertiende tijd van de dag. Charles Leclerc was met zijn Ferrari het snelst.

Volgens Verstappen is het logisch dat er nog veel werk moet worden verzet voordat het seizoen begint. "Laten we kijken hoever we straks zijn. Het zal fijn zijn om weer te kunnen racen. Maar eerst nog even aan de slag."

Verstappen testte vorige week in Bahrein ook de RB22, de auto van Red Bull Racing voor het nieuwe seizoen. Daarvoor oefende hij op het circuit van Barcelona. Het nieuwe seizoen van de Formule 1 begint op 8 maart met de Grote Prijs van Australië.