Nederland evenaart zeventien medailles van vorige Winterspelen

Sport
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 18:07
anp200226192 1
MILAAN (ANP) - Nederland heeft bij de Olympische Spelen in Milaan het aantal behaalde medailles van de vorige Winterspelen in Beijing geëvenaard. Langebaanschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong won verrassend de 1500 meter en bezorgde TeamNL daarmee het zevende goud. Nederland verzekerde zich daarnaast van zeven keer zilver en drie keer brons.
Vier jaar geleden waren de zeventien medailles van Nederland in China onderverdeeld in acht gouden, vijf zilveren en vier bronzen. De sporters van chef de mission Carl Verheijen krijgen vrijdag en zaterdag nog kansen bij het shorttrack en het langebaanschaatsen om het aantal van Beijing te verbeteren.
Het record van Nederland zijn de Winterspelen van Sotsji met 24 medailles. Toen waren er acht van goud, zeven van zilver en negen van brons.
