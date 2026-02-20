ECONOMIE
Nieuwe staatssecretaris: hervorming box 3 komt bovenop de stapel

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 18:06
DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe stelsel om belasting te heffen op het rendement op vermogen ligt "bovenop de stapel" als D66'er Eelco Eerenberg maandag begint als staatssecretaris van Financiën. De vervanger van Nathalie van Berkel - die zich deze week terugtrok na ophef over onjuistheden in haar cv - sprak dit vermoeden uit na zijn kennismaking met aanstaand premier Rob Jetten.
De Tweede Kamer stemde vorige week in met de hervorming van box 3 die in 2028 van kracht moet worden. Het nieuwe stelsel gaat uit van de daadwerkelijke waardestijging van bezittingen, in plaats van een fictief verondersteld rendement. Dat oude systeem bleek niet houdbaar, nadat de Staat meerdere rechtszaken had verloren.
Tegen het nieuwe systeem is ook weerstand, onder anderen van beleggers die vrezen meer belasting te moeten betalen. Die zorgen komen mogelijk aan bod in de Eerste Kamer, die het plan nog moet behandelen. Eerenberg wil "met veel energie aan de slag" om het voorstel "over de eindstreep" te trekken.
