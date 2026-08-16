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Oranje-tegenstander Argentinië verslaat Japan op WK hockey

Sport
door anp
zondag, 16 augustus 2026 om 20:47
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AMSTELVEEN (ANP) - De hockeyers van Argentinië, de volgende tegenstander van Nederland in de groepsfase, hebben hun eerste wedstrijd op het WK gewonnen. In het Wagener Stadion in Amstelveen wonnen de Argentijnen met 3-0 van Japan.
Het duel werd bekeken door premier Rob Jetten die in een Argentijns shirt de verrichtingen van zijn Argentijnse verloofde Nicolás Keenan volgde. De premier had eerder op de middag, in een oranjeshirt, de wedstrijd van Nederland tegen Nieuw-Zeeland (5-1-zege) bijgewoond.
Lucas Toscani maakte in de 20e minuut de openingstreffer voor Argentinië, door de bal van dichtbij binnen te werken. In het vierde kwart scoorden Lucio Mendez en Maico Casella nog.
Nederland neemt het dinsdag om 18.00 uur op tegen Argentinië. Op donderdag speelt Oranje op hetzelfde tijdstip tegen Japan.
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