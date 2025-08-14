Nederland verslaat Frankrijk en staat in finale EK hockey

MÖNCHENGLADBACH (ANP) - Nederland speelt zaterdag de finale van het EK hockey in het HockeyPark van Mönchengladbach. Het elftal van bondscoach Jeroen Delmee versloeg Frankrijk in de halve finale met 3-1. Nederland treft de winnaar van Duitsland-Spanje in de strijd om de Europese titel in Duitsland.

Het Nederlands elftal wist na overwinningen in de groepsfase op Spanje (3-0), België (4-2) en Oostenrijk (5-0) ook in de halve finale te domineren. Al bleef het tot in de slotfase spannend. Oranje kwam al na twee minuten op voorsprong na een rake strafcorner van specialist Jip Janssen. Het was pas zijn eerste doelpunt op dit EK.

Aanvoerder Thierry Brinkman maakte aan het begin van het derde kwart de 2-0 door een opspringende bal binnen te tikken. De Fransman François Goyet deed acht minuten later uit een strafcorner wat terug: 2-1. Janssen schoof aan het einde van het derde kwart een strafbal naast het doel. Hij zorgde in de slotfase nog wel voor de 3-1 door zijn tweede strafcorner raak te pushen.