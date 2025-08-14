Vakbond dreigt met staking vrachtpiloten KLM

LEIDSCHENDAM (ANP) - Vakbond AVV dreigt met een staking van vrachtpiloten bij KLM. De bond wil onder meer een langlopende baangarantie en afspraken zodat de ruim honderd vliegers van vrachtvliegtuigen van KLM later met pensioen kunnen.

Volgens AVV-voorzitter Martin Piekaart zitten de cao-onderhandelingen met KLM voor deze groep vast, vandaar dat zijn bond een ultimatum heeft gestuurd. Dat verloopt dinsdag. "Indien KLM niet tegemoetkomt aan de door AVV gestelde eisen, kan KLM stakingen verwachten", geeft hij aan.

Piekaart acht een baangarantie noodzakelijk, onder andere omdat KLM begin dit jaar aankondigde te gaan krimpen van vier naar drie vrachtvliegtuigen. "KLM probeert de Cargo-piloten buiten KLM te houden, behalve als er bezuinigd moet worden, dan klopt KLM als eerste bij de vracht aan. Voor onze leden is de maat vol."

Een hogere pensioenleeftijd vindt hij ook belangrijk. Nu zouden veel piloten met een pensioenleeftijd van 58 jaar met een groot pensioengat komen te zitten.