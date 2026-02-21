Nederland wint voor het eerst negen keer goud op Winterspelen

MILAAN (ANP) - De Nederlandse deelnemers aan de Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo hebben voor een record gezorgd. Schaatser Jorrit Bergsma bezorgde TeamNL zaterdag met een zege op de massastart de negende gouden medaille.

Nederland sloot de vorige drie Winterspelen, in Sotsji (2014), Pyeongchang (2018) en Beijing (2022), af met acht keer goud. De Winterspelen daarvoor won Nederland telkens minder onderdelen.

Op de Winterspelen van Sotsji behaalde Nederland een recordaantal van 24 medailles. Op zoveel plakken komt het team van chef de mission Carl Verheijen dit keer niet uit. De teller staat nu op negentien medailles: negen gouden, zeven zilveren en drie bronzen.

Nederland heeft nog één kans op een medaille in Milaan. Dat is later op zaterdag op de massastart voor vrouwen, met Marijke Groenewoud en Bente Ke