Nederlands kampioen marathon Tesfu gedragen door het publiek

ROTTERDAM (ANP) - Filmon Tesfu heeft zich van begin tot eind door het publiek gedragen gevoeld tijdens de marathon van Rotterdam. Op de Coolsingel dook de 32-jarige atleet nipt onder zijn persoonlijk record en liep in 2.06.40 naar zijn eerste Nederlandse marathontitel.

"Het publiek was van start tot finish genieten", zei de kersverse Nederlands kampioen op een persconferentie. "Door het geluid merkte je op de Erasmusbrug niet dat je omhoog liep."

De 32-jarige atleet uit Den Helder verloor in het tweede deel van de race wat tijd waardoor hij op de finish slechts 2 seconden overhield op zijn oude persoonlijke toptijd. "Een persoonlijk record, is een persoonlijk record. De laatste 10 kilometer is altijd zwaar."

Tesfu zegt zich de komende tijd te gaan voorbereiden op de WK halve marathon in Kopenhagen. Die vinden plaats op 20 september.