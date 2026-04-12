Boten Global Sumud Flotilla met Nederlanders onderweg naar Gaza

BARCELONA (ANP) - De eerste veertig van in totaal zo'n tachtig boten zijn vanuit de haven in Barcelona vertrokken richting Gaza om daar hulp te bieden. Op deze Global Sumud Flotilla zijn ongeveer vijfhonderd mensen, de andere helft vertrekt later vanuit Italië en Griekenland. Vanuit Spanje zijn zes Nederlanders mee, een meer dan gedacht omdat op de boot van Greenpeace ook een landgenoot meevaart, weet hoofd van de Nederlandse delegatie Marieke Stam sinds kort.

"Ik kende hem nog niet, maar we adopteren hem ook in ons team", aldus Stam. Greenpeace kondigde maandag aan dat de milieuorganisatie meevaart tot 200 zeemijl voor de kust van Gaza. De rol van het schip Arctic Sunrise is het geven van technische en operationele maritieme ondersteuning aan de andere schepen, zodat die veilig de Middellandse Zee kunnen oversteken. De Nederlander Diederick van den Ende vaart mee op de boot. Die vertrekt wat later, waardoor Stam nog de tijd heeft hem te ontmoeten.

Onder gejuich, getrommel en het roepen van leuzen door het publiek voeren de andere schepen de haven uit, zag Stam. Nederlandse familieleden waren er nauwelijks door de afstand. "Er is wel veel gebeld de laatste dagen met familie, met zorgen en discussies." Die zeiden tegen de actievoerders 'je moet niet gaan', 'waarom doe je dit', vertelde Stam. "Iedereen gaat een beetje weg met het idee in het achterhoofd dat er iets ergs kan gebeuren, dat ze niet terugkomen." Daar is de laatste dagen ook met elkaar over gesproken. "Maar er waren ook berichten van trots."

Stam vaart zelf niet mee, maar zal het contact met de opvarenden onderhouden. "Ik zal ze berichten sturen hoe het met hen gaat op de boot, of er irritaties zijn. Dan kunnen ze dat kwijt." Ook kan zij het contact met de familieleden en vrienden onderhouden.