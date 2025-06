Nederlandse atletiekploeg vierde op EK voor landen

MADRID (ANP) - De Nederlandse atletiekploeg is als vierde geëindigd op het EK atletiek voor landen in Madrid. De ploeg met topatleten als Femke Bol, Lieke Klaver en Jessica Schilder moest op de slotdag het brons aan Duitsland laten. De Europese titel ging naar Italië en Polen won zilver.

Nederland kwam na een zesde plaats op de afsluitende 4x400 meter gemengd tot een totaal van 384,5 punten. Dat zijn er 12,5 minder dan de Duitsers, die afstand namen van Oranje met een zege bij het speerwerpen voor mannen en een tweede plaats bij verspringen voor vrouwen. Niels Laros had het kort daarvoor nog spannend gemaakt door de 5000 meter te winnen. Dat was de tweede zege van het Nederlandse team op de slotdag. Eerder had Xavi Mo-Ajok de 200 meter gewonnen in een persoonlijk record. Italië won met 431,5 punten en Polen had 405,5 punten.

Bij het vorige EK atletiek voor landen in 2023 eindigde Nederland als zesde. Ook toen gingen de medailles naar Italië (goud), Polen (zilver) en Duitsland (brons).