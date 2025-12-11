Nederlandse curlers lopen deelname aan Olympische Spelen mis

KELOWNA (ANP) - De Nederlandse curlingmannen ontbreken in februari bij de Olympische Spelen in Milaan. Het team van skip Wouter Gösgens en Laurens Hoekman, Jaap van Dorp en Tobias van den Hurk eindigde bij het olympisch kwalificatietoernooi in Kelowna in Canada als vijfde en had bij de eerste drie landen moeten eindigen om in aanmerking te komen voor de twee olympische startbewijzen.

Oranje verloor het laatste duel woensdag met 7-3 van de Verenigde Staten. Dat betekende de vierde nederlaag in zeven wedstrijden.

Groepswinnaar China speelt tegen nummer 2 de Verenigde Staten om het eerste olympische ticket. De verliezer van die partij krijgt tegen nummer 3 Japan een tweede kans om zich voor de Spelen te plaatsen.

Nederland hoopt zich met het gemengde team nog wel te kwalificeren voor de Spelen. Lisenka Bomas en Wouter Gösgens beginnen zondag aan hun kwalificatietoernooi.