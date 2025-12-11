ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse curlers lopen deelname aan Olympische Spelen mis

Sport
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 4:04
anp111225042 1
KELOWNA (ANP) - De Nederlandse curlingmannen ontbreken in februari bij de Olympische Spelen in Milaan. Het team van skip Wouter Gösgens en Laurens Hoekman, Jaap van Dorp en Tobias van den Hurk eindigde bij het olympisch kwalificatietoernooi in Kelowna in Canada als vijfde en had bij de eerste drie landen moeten eindigen om in aanmerking te komen voor de twee olympische startbewijzen.
Oranje verloor het laatste duel woensdag met 7-3 van de Verenigde Staten. Dat betekende de vierde nederlaag in zeven wedstrijden.
Groepswinnaar China speelt tegen nummer 2 de Verenigde Staten om het eerste olympische ticket. De verliezer van die partij krijgt tegen nummer 3 Japan een tweede kans om zich voor de Spelen te plaatsen.
Nederland hoopt zich met het gemengde team nog wel te kwalificeren voor de Spelen. Lisenka Bomas en Wouter Gösgens beginnen zondag aan hun kwalificatietoernooi.
loading

POPULAIR NIEUWS

0x0

Zilver wint van goud

Trump-health-checkup

Naar Amerika op vakantie? Dan moet je binnenkort mogelijk 5 jaar aan socialmedia-geschiedenis overhandigen, en meer

ANP-544447701

Treurige beelden: Trump spuit racistische teksten over migranten en z'n aanhang vindt het prachtig

wat-kost-een-kind-1

Kosten van een kind in Nederland: van geboorte tot 18 jaar

d622ad18ecf97ac4b36df07888158ca2,65c921c5

De Caroline van der Plas van de VS: Niet dom, maar doelbewust: zo werkt de taalcode van Trump

5125769_l

De kinderen zijn het huis uit: 7 tips om een stuk goedkoper uit te zijn

Loading