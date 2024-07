Nederlandse favorieten overtuigend verder op roeibaan

PARIJS (ANP) - De Nederlandse favorieten hebben overtuigd op de eerste dag van het olympische roeitoernooi. In de skiffs plaatsten Karolien Florijn en Simon van Dorp zich met groot machtsvertoon voor de kwartfinales en ook de dubbeltwee, met Melvin Twellaar en Stef Broenink, maakte de verwachtingen waar.

Florijn, favoriete voor olympisch goud, won haar serie in 7.36,90. Ze was daarmee bijna 5 seconden sneller dan de Zwitserse Aurelia-Maxima Janzen. Florijn was niet de snelste van het veld, maar ze spaarde haar krachten. Ze hoefde in haar heat alleen bij de eerste drie te eindigen.

Van Dorp was wel het snelst van het hele veld bij de mannen. Hij noteerde een tijd van 6.49,93.

Herkansingen

Twellaar en Broenink, die mikken op goud, verzekerden zich al van een plek in de halve eindstrijd. Ze kwamen tot 6.14,13 en waren in hun race ruim 2 seconden sneller dan de Nieuw-Zeelanders en de Amerikanen.

Lisa Scheenaard en Martine Veldhuis zijn veroordeeld tot de herkansingen van de dubbeltwee. Zij werden vierde in hun serie.