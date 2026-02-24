Nederlandse officials afwezig bij openingsceremonie Paralympics

ARNHEM (ANP) - Nederlandse officials zullen geen bijeenkomsten bijwonen op de Paralympische Spelen waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar is of waar het volkslied van een van beide landen klinkt. Dat heeft NOC*NSF in een verklaring bekendgemaakt. Dat betekent dat er geen Nederlandse sportbestuurders bij de openingsceremonie in Italië op 6 maart aanwezig zullen zijn.

De sportkoepel laat het aan de Nederlandse sporters zelf over of ze aanwezig zijn bij een medaille-uitreiking waar een Russische of Belarussische sporter met volkslied en vlag wordt gehuldigd.

NOC*NSF betreurt het dat tijdens de komende Paralympische Spelen in Italië de Russische en Belarussische sporters onder eigen vlag zullen deelnemen. Dat betekent dat de nationale symbolen van beide landen zichtbaar zullen zijn op officiële momenten, zoals de openingsceremonie en huldigingen. NOC*NSF had gehoopt dat dit onder diplomatieke druk voorkomen kon worden, maar dat is volgens de sportkoepel niet gelukt.

Beëindigde schorsing

Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) kondigde vorige week dinsdag aan dat zes Russen en vier Belarussen onder eigen vlag mogen meedoen aan de Paralympics. Eind vorig jaar beëindigde het IPC onverwacht de schorsing van Rusland en Belarus, die was ingesteld na de oorlog in Oekraïne.

Nederland doet volgende maand met acht sporters mee aan de Paralympische Spelen. Volgens NOC*NSF gaat er niemand van hen naar de openingsceremonie. Volgens de woordvoerster is dat besluit genomen op basis van "sportgerelateerde" argumenten. "Zij hebben te snel na de openingsceremonie wedstrijden", aldus NOC*NSF.