Politie: dubbele moord in Amsterdams park mogelijk willekeurig

AMSTERDAM (ANP) - De politie houdt er rekening mee dat de twee jongens die op nieuwjaarsdag in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark werden doodgeschoten, uit willekeur zijn gedood. Dat meldt zij dinsdag.

In het park wordt dinsdag een nieuwe zoekactie opgezet, omdat het gebruikte vuurwapen nog niet is gevonden.

De twee Syrische jongens, Mohammad van 16 en Mohammed van 18, werden in de avond van 1 januari doodgeschoten in het park in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Een derde jongen wist te ontsnappen. Ook de dader vluchtte weg. Op 20 januari werd een 25-jarige Amsterdamse man opgepakt op verdenking van het doden van de twee jongens. Hij zit nog vast.

De slachtoffers verbleven in een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Amsterdam. Eind januari begon de politie een campagne op COA-locaties om informatie te krijgen over het fatale schietincident.