Nederlandse Sardjoe wint allereerste breaking-duel ooit op Spelen

PARIJS (ANP) - India Sardjoe heeft de allereerste olympische dansbattle in het breaking ooit gewonnen. De 18-jarige Nederlandse was op het Place de la Concorde in Parijs na unaniem juryoordeel te sterk voor de Afghaanse Manizha Talash, die uitkomt voor het internationale vluchtelingenteam. Aan het eind van haar optreden maakte Talash een politiek statement door een soort cape te onthullen met daarop de tekst 'Free Afghan Women'.

Sardjoe moest bij het debuut van de sport op de Spelen als enige van de geplaatste breakers al voor de groepsfase in actie komen. De Nederlandse moest het als nummer 16 van de plaatsingslijst opnemen tegen de als zeventiende toegelaten Talash, die een minder snelle en soepele indruk maakte dan de voormalig Europees kampioene uit Nederland. Daardoor zat het toernooi van de in Madrid woonachtige Afghaanse er al in de voorronde op.

Sardjoe danst tot 18.30 uur drie battles in de groepsfase. Vanaf 20.00 uur zijn de kwartfinales, waarvoor de beste helft van de breakers zich plaatst. Sardjoe behoort als officieus wereldkampioene van 2022 tot de podiumkandidaten.