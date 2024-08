Eerste celstraf voor online haatzaaien na rellen Engeland

LONDEN (ANP/AFP) - Een rechter in het Noord-Engelse Leeds heeft een man twintig maanden gevangenisstraf opgelegd voor online haatzaaien na een dodelijke steekpartij in het eveneens Noord-Engelse Southport. De veroordeelde bekende dat hij in berichten op Facebook tot rassenhaat had aangezet tijdens de rellen die volgden op de mesaanval eind juli, waardoor drie meisjes om het leven kwamen.

Volgens media gaat het om de eerste veroordeling voor haatzaaien op internet naar aanleiding van Southport. Op sociale media werd beweerd dat de dader een radicaalislamitische migrant was, maar het blijkt te gaan om een jonge Brit van Rwandese ouders.

De veroordeelde man spoorde op Facebook mensen aan om een hotel in Leeds aan te vallen waar asielzoekers en vluchtelingen verbleven. Onlangs kregen al meerdere relschoppers een celstraf.