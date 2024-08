Nederlandse sporters genieten van sfeer op Spelen en het oranje

PARIJS (ANP) - De Nederlandse sporters hebben de afgelopen twee weken enorm genoten van de sfeer op de Olympische Spelen. Zeker na de door corona noodgedwongen lege tribunes tijdens de Spelen van Tokio was Parijs 2024 voor iedereen een feestje. De stadions puilden uit, de Fransen toonden zich ietwat chauvinistisch maar ware sportliefhebbers en in elk stadion was het oranje volop aanwezig.

De atleten wisten in het Stade de France niet wat ze meemaakten als ze voor de ochtendsessie een met bijna 80.000 toeschouwers volgestroomd stadion binnenliepen. En om 09.00 uur zat de tot volleybalstadion omgebouwde Arena Paris Sud 1 bomvol voor elk groepsduel.

"Het verhaal van deze Spelen vind ik echt de Nederlandse support en vooral het publiek in het stadion", zei Jorinde van Klinken, die deelnam aan het kogelstoten en discuswerpen. "Ik denk dat we nooit meer gaan meemaken wat we hier in het Stade de France hebben beleefd." Ook Mike Foppen, die de 5000 meter liep, was onder de indruk: "Het luidste publiek dat ik ooit heb gehoord."

Hockey

Tafeltennisster Britt Eerland keek op haar beurt haar ogen uit in de Arena Paris Sud, die bij iedere sessie uitpuilde. "Deze toeschouwersaantallen heb ik wel vaker meegemaakt, maar dat het publiek zo luid was nog nooit." Het hinderde haar zelfs enigszins, zeker als een Fransman als Félix Lebrun op de tafel naast haar net zijn partij afwerkte. "Die Fransen maken er echt een feestje van. Ik heb wel in Franse competitie gespeeld, dus ik weet dat ze dat een beetje kunnen. Maar ik had dit echt niet verwacht."

In het hockeystadion waren het de Nederlandse fans die domineerden. Bij alle wedstrijden kleurden de tribunes volledig oranje. "Het is zó bijzonder om een olympische finale te spelen met bijna alleen maar oranje op de tribune", aldus hockeyster Marijn Veen, die in de finale werd aangemoedigd door meer dan 10.000 Nederlandse fans. "Helaas zijn de volgende Spelen in LA, daar gaat het niet zo oranje zijn."

Eiffeltoren

Iconisch was het beachvolleybalstadion naast de Eiffeltoren. De fotogenieke omgeving motiveerde Stefan Boermans. "Als ik hier in zo'n stadion sta en ik zie 10, 12, misschien wel 14.000 mensen op de tribune zitten, die speciaal hier naartoe komen, die wil ik graag iets teruggeven", aldus Boermans. "Als het kan met een klein showtje erbij. Dat is toch fantastisch?"

"We spelen wel eens vaker in grote stadions, maar zelden met zo veel toeschouwers", vertelde zijn beachpartner Yorick de Groot. "Voor ons is dit uniek, ook met deze locatie. Iedereen begon erover als ze horen dat je beachvolleyballer bent."

De Spelen duren tot en met zondag.