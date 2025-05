Niet topfitte Van Aert aast op roze trui in tijdrit Giro

TIRANA (ANP) - Wout van Aert kondigt een aanval op de roze trui aan in de tweede etappe van de Ronde van Italië, een individuele tijdrit. "Je krijgt niet veel kansen om de roze trui te veroveren, dus ik zal er zeker voor gaan. Ik kan de tijdrit ingaan in een uitstekende uitgangspositie, dus we zullen zien wat er mogelijk is", zei de Belgische wielrenner op de website van zijn Nederlandse ploeg Visma - Lease a Bike.

Van Aert werd ziek in aanloop naar de Giro en kon zich niet optimaal voorbereiden. Toch eindigde hij als tweede in de openingsrit in Albanië achter de Deense winnaar Mads Pedersen. "Het resultaat was ver boven verwachting, zeker na de afgelopen dagen. Onderweg voelde ik me niet super en op de laatste klim moest ik alles uit de kast halen om te kunnen volgen. Helaas kwam ik tekort om Pedersen nog voorbij te sprinten."

De tijdrit is 13,7 kilometer lang en bevat een korte klim. Van Aert moet in het algemeen klassement vier seconden goedmaken op Pedersen.