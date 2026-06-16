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Nieuwe chef Wüst wil 'steun en toeverlaat' zijn voor olympiërs

Sport
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 15:40
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ARNHEM (ANP) - Voormalig topschaatsster Ireen Wüst wil een "steun en toeverlaat" zijn voor de olympische sporters. Dat zei de meest succesvolle Nederlandse olympiër bij haar presentatie als chef de mission voor de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Ze is de opvolger van oud-zwemmer Pieter van den Hoogenband.
"Mijn ambitie is dezelfde als die al staat. Dat is de top tien van de wereld met de Nederlandse ploeg en zoveel mogelijk medailles halen. Ik heb ervaring met vijf Olympische Spelen. Ik heb alles meegemaakt, goed en niet goed gepresteerd. Ik mag mezelf ervaringsdeskundige noemen. Ik wil dicht naast de sporters staan, een steun en toeverlaat zijn, de sporters enthousiasmeren en hopelijk dat laatste zetje geven om die medaille binnen te slepen", aldus Wüst.
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