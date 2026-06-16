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Gasvoorraad nu bijna helft van benodigde winterhoeveelheid

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 15:41
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DEN HAAG (ANP) - In de gasvoorraden zit momenteel ongeveer de helft van het gasgebruik in een normale winter. Dat zegt energieminister Stientje van Veldhoven (D66) in het wekelijkse vragenuur. "Dat zit er nu al in en we blijven vullen."
Vorige week zei Gasunie dat de gasopslagen nog te leeg zijn. Volgens Van Veldhoven ligt staatsbedrijf EBN op schema met het vullen.
De minister wil "niet onnodig paniek zaaien" door mee te gaan in zorgen die verschillende Kamerleden uitten over de voorraad. "Ik heb er vertrouwen in. Natuurlijk blijven we er met elkaar alert op. Maar ik kijk naar wat hebben we écht nodig deze winter."
Normaliter is het de taak van marktpartijen om de gasvoorraden te vullen. Van Veldhoven kijkt ook naar hen om de winterbuffer nog verder te vergroten, voor het geval er een strenge winter komt.
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