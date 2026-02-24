ECONOMIE
14 miljoen pond boete voor Reddit om niet naleven leeftijdsregels

Economie
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 14:41
anp240226139 1
Manchester (ANP) - Het sociale medium Reddit krijgt een boete van ruim 14 miljoen pond van de Britse privacytoezichthouder Information Commissioner's Office (ICO). Het Amerikaanse discussieplatform heeft de leeftijd van gebruikers niet goed gecontroleerd, waardoor kinderen onder de 13 jaar toegang kregen tot schadelijke berichten.
Volgens het ICO blijkt uit onderzoek dat er geen goede leeftijdscheck is gedaan onder hun gebruikers. Wel stond er in de voorwaarden dat het platform verboden is voor kinderen onder de 13 jaar. Volgens het ICO had Reddit wettelijk meer moeten doen.
Sinds juli 2025 voerde Reddit maatregelen in voor leeftijdscontrole, zoals verificatie voor toegang tot volwassen content en het vragen naar de leeftijd bij het openen van een account. Volgens het ICO is dat voor kinderen nog altijd makkelijk te omzeilen.
Hoeveel kinderen onder de 13 jaar op Reddit zitten, is niet bekend. De toezichthouder schat dat het gaat om een groot aantal en heeft op basis van die schatting de boete bepaald.
