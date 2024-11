UTRECHT (ANP) - Bas NieuweWeme is per 1 december aangesteld als manager van de Nederlandse hockeyers. Dat maakte hockeybond KNHB bekend. De 52-jarige oud-international is in de staf van bondscoach Jeroen Delmee de opvolger van Ernst Boekhorst.

NieuweWeme blijft tot en met de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles betrokken bij de mannenploeg. De oud-speler kwam in het verleden 28 keer in actie voor het Nederlands elftal. Hij veroverde met Oranje de Champions Trophy in 1996.