Nillessen verbetert ook Nederlands record indoor op Engelse mijl

LIÉVIN (ANP) - Stefan Nillessen heeft enkele dagen na het verbeteren van het Nederlands record op de 3000 meter ook het Nederlands record op de Engelse mijl aangescherpt. De 22-jarige atleet uit Groesbeek liep bij indoorwedstrijden in het Franse Liévin een tijd van 3.52,70 op de 1609 meter. Hij was daarmee ruim sneller dan Noah Boaltus, die een jaar geleden in Boston het record op 3.54,28 had gezet.

Nillessen eindigde in Liévin als tweede achter de ongenaakbare Jakob Ingebrigtsen. De Noor won in een wereldrecord van 3.45,14. Hij was anderhalve seconde sneller dan de Amerikaan Yared Nuguse, die afgelopen weekeinde in New York het wereldrecord had aangescherpt tot 3.46,63.

Nillessen liep afgelopen vrijdag in Karlsruhe met 7.37,10 een Nederlands record op de 3000 meter indoor.