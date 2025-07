'Aanzienlijk deel' verdachten ontving geen sepotbrief van OM

DEN HAAG (ANP) - In een "aanzienlijk deel" van de geseponeerde zaken heeft het Openbaar Ministerie (OM) geen sepotbrief gestuurd naar verdachte en slachtoffer. Dat meldt de Hoge Raad donderdag in een rapport. Een sepot is het besluit om niet verder te gaan met een strafzaak. In 2024 deed het OM 39,7 procent van de zaken af met een sepot, aldus de Hoge Raad.

De Hoge Raad bekeek 204 strafdossiers die in 2022 zijn geseponeerd. In 40 procent van de overtredingszaken is geen sepotbrief gestuurd aan de verdachte, of kon dit niet worden gecontroleerd, constateert de Hoge Raad. In 30 procent van de onderzochte misdrijfzaken was dit het geval. De Hoge Raad concludeert ook dat niet alle slachtoffers die aangaven op de hoogte te willen blijven van de zaak een sepotbrief ontvingen.

Ook kregen verdachten die geen Nederlands spreken de sepotbrief soms niet in de juiste taal. En in het geval van minderjarigen ging de brief niet altijd naar de wettelijke vertegenwoordiger(s).