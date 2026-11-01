NOC*NSF bezorgd: miljoen mensen kan niet terecht bij sportclub

ARNHEM (ANP) - Ruim 1 miljoen volwassenen, 8 procent van alle Nederlanders, kon afgelopen jaar niet terecht bij de sportclub naar keuze. In bijna driekwart van de gevallen had dat te maken met ledenstops of wachtlijsten. Dat komt naar voren uit een onderzoek naar de toegankelijkheid van verenigingssport in ons land, dat is uitgevoerd in opdracht van NOC*NSF.

De sportkoepel pleit voor een extra investering van 50 miljoen euro op de sportbegroting van minister Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport). Het geld is nodig om sportverenigingen de financiële middelen te geven om hun accommodaties uit te breiden of aan te passen, betoogt NOC*NSF in een persbericht.

"Dit onderzoek bevestigt tegelijkertijd helaas overduidelijk het beeld dat we hebben: iedereen kent wel iemand met een kind op de wachtlijst", zegt algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF. "Verenigingen en hun bestuurders willen graag, maar ze worden steeds meer beperkt door gebrek aan ruimte - letterlijk en financieel. Dat is zorgelijk."