Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NOC*NSF bezorgd: miljoen mensen kan niet terecht bij sportclub

Sport
door anp
anp011126122 1
Volg ons op Google Nieuws
ARNHEM (ANP) - Ruim 1 miljoen volwassenen, 8 procent van alle Nederlanders, kon afgelopen jaar niet terecht bij de sportclub naar keuze. In bijna driekwart van de gevallen had dat te maken met ledenstops of wachtlijsten. Dat komt naar voren uit een onderzoek naar de toegankelijkheid van verenigingssport in ons land, dat is uitgevoerd in opdracht van NOC*NSF.
De sportkoepel pleit voor een extra investering van 50 miljoen euro op de sportbegroting van minister Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport). Het geld is nodig om sportverenigingen de financiële middelen te geven om hun accommodaties uit te breiden of aan te passen, betoogt NOC*NSF in een persbericht.
"Dit onderzoek bevestigt tegelijkertijd helaas overduidelijk het beeld dat we hebben: iedereen kent wel iemand met een kind op de wachtlijst", zegt algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF. "Verenigingen en hun bestuurders willen graag, maar ze worden steeds meer beperkt door gebrek aan ruimte - letterlijk en financieel. Dat is zorgelijk."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423430818

Allerzielen: Wat gebeurt er eigenlijk met je als je verbrandt in de oven

shutterstock_2814888419

Zonnepanelen? Vanaf januari telt niet alleen hoeveel je opwekt

shutterstock_2770687745

Verwarming ’s nachts op 15 graden? Niet als je deze installatie hebt

generated-image

Verwarming uit in de slaapkamer? Onder 15 graden loop je meer risico op schimmel

Een oudere man in pyjama loopt ’s nachts door een donkere gang naar de wc, met alleen het licht van een nachtlampje.

Ouder worden en 's nachts steeds vaker naar de wc: hier komt dat door

generated-image (39)

Dit stel mist €957 AOW per maand na emigratie: ook een huis in Nederland hielp niet

Loading